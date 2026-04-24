Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Германию в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в Германию было экспортировано 270,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 127,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 149,1 миллиона долларов США или на 53,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объёму меньше на 223,4 тысячи тонн или на 80,8%.

В январе-марте прошлого года из Азербайджана в Германию было экспортировано 500 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 276,6 миллиона долларов США.

В течение рассматриваемого периода Германия заняла 4-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты.

Отметим, что в январе-марте из Азербайджана в другие страны было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.