Иранский Банк Садерат увеличил кредиты для стартапов

БАКУ/Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 — 19 февраля 2026) объём кредитов, предоставленных стартап-компаниям иранским Банком Садерат, вырос на 364% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 — 18 февраля 2025).

Как сообщает Trend со ссылкой на Банк Садерат, за этот 11-месячный период банк выдал стартапам кредиты на общую сумму 281 триллиона риалов (примерно 214 миллионов долларов).

За указанный период кредиты получили 438 стартап-компаний. Количество стартапов, получивших кредиты, выросло на 224% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В одиннадцатом месяце (21 января — 19 февраля 2026 года) Банк Садерат предоставил стартапам кредиты на сумму 45,9 триллион риалов (примерно 34,9 миллион долларов). Объем кредитования увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что Банк Садерат имеет 28 филиалов в 12 странах, а внутри Ирана — 2 015 филиалов. Уставный капитал банка составляет 215 триллионов риалов (примерно 163 миллиона долларов).