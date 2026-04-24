Денежные переводы в Узбекистан продолжают расти

ТАШКЕНТ /Trend/ - В первом квартале 2026 года объём денежных переводов в Узбекистан продолжил расти и достиг 3,79 млрд долларов, передает Trend.

По данным Центрального банка, это на 13 процентов, или на 433 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 3,36 млрд долларов. Для сравнения, в первом квартале 2024 года объём переводов находился на уровне 2,5 млрд долларов.

Основной приток средств, как и прежде, пришёлся на март. В январе и феврале в страну поступило по 1,23 млрд долларов, тогда как в марте — 1,33 млрд долларов, что сделало его самым активным месяцем квартала.

Отмечается, что в марте 2026 года объём переводов увеличился почти на 10 процентов по сравнению с мартом 2025 года, когда он составлял 1,22 млрд долларов, и на 38 процентов по сравнению с мартом 2024 года, когда показатель был на уровне 963 млн долларов.

В то же время объём средств, отправленных из Узбекистана за рубеж через международные системы денежных переводов, составил 604 млн долларов, что на 39 млн долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.