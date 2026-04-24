Узбекистан и пакистанская HRL Group расширяют экономическое сотрудничество

ТАШКЕНТ /Trend/ - 22 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с исполнительным директором пакистанской компании HRL Group Абидом Чимой, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном, а также продвижение совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Сообщается, что в ходе переговоров особый акцент был сделан на развитии сотрудничества в области современных градостроительных решений, реализации масштабных инфраструктурных и строительных инициатив, внедрении цифровых технологий, развитии туристической сферы и освоении месторождений полезных ископаемых.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о продолжении взаимодействия на уровне профильных министерств и ведомств с целью более детальной проработки проектов и расширения взаимовыгодного партнёрства.

Отмечается, что HRL Group — пакистанская инженерно-строительная компания, специализирующаяся на проектах в сферах «умных городов», жилищного строительства, дорожной и транспортной инфраструктуры, IT-решений, дата-центров и промышленности.