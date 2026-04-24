Кыргызстан расширяет сотрудничество с южнокорейской LNC Elecom

24 апреля 2026 08:10 (UTC +04:00)
Фото: Национальное агенство по инвестициям Кыргызстана

Абдулло Джаноб
БИШКЕК /Trend/ - Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров и генеральный директор южнокорейской компании LNC Elecom Co. Ltd Ли Су-Янг заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили в агентстве, передает Trend.

Согласно информации, LNC Elecom Co. Ltd специализируется на разработке высокотехнологичных решений, включая проекты в сфере возобновляемой энергетики, электромобильности, информационно-коммуникационных технологий и систем безопасности.

Компания, в частности, занимается проектированием систем солнечной генерации и накопления энергии, созданием и обслуживанием зарядной инфраструктуры для электромобилей, разработкой программного обеспечения, а также внедрением систем видеонаблюдения, мониторинга и управления зданиями.

Подписание документа направлено на укрепление сотрудничества в этих направлениях и создание условий для реализации совместных инфраструктурных проектов, ориентированных на устойчивое развитие.

