Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 3,7%

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2026 года внешнеторговый оборот страны составил 10,4 млрд долларов США, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.

Согласно информации, экспорт продукции за этот период достиг 3,1 млрд долларов, импорт — 7,3 млрд долларов.

Крупнейшими экспортными партнёрами Грузии стали Кыргызстан, Китай, Азербайджан, Армения и Россия, а среди импортных партнёров лидируют Турция, Россия и Китай. С учётом совокупного товарооборота основными торговыми партнёрами Грузии являются Турция (1,387 млрд долларов), Россия (1,232 млрд долларов) и Китай (1,177 млрд долларов).