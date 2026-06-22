В иранском Южном Хорасане впервые привлечены иностранные инвестиции

БАКУ /Trend/ - В провинцию Южный Хорасан, расположенную на северо-востоке Ирана, впервые привлечены иностранные инвестиции из Омана и Турции.

Об этом сообщил генеральный директор главного управления Министерства экономических дел и финансов Ирана по провинции Южный Хорасан Муртаза Закериан.

"С начала текущего года (21 марта 2026 года) в провинции Южный Хорасан выданы лицензии на строительство трёх солнечных электростанций за счёт иностранных инвестиций. Эти станции будут построены при участии инвесторов из Омана, Турции и Китая. Инвестирование со стороны инвесторов из Омана и Турции в провинцию Южный Хорасан осуществляется впервые", — заявил он.

Закериан добавил, что, несмотря на текущую региональную ситуацию, в провинции Южный Хорасан ускорилось привлечение иностранных инвестиций в строительство солнечных электростанций.

Представитель ведомства также отметил, что в июне прошлого года производственная мощность солнечных электростанций, созданных в провинции Южный Хорасан за счёт иностранных инвестиций, составляла 18 мегаватт. В настоящее время потенциал выработки электроэнергии солнечными электростанциями с иностранными инвестициями в провинции вырос до 48 мегаватт. Это означает, что производственный потенциал солнечных электростанций с иностранными инвестициями увеличился на 166 процентов.

Отмечается, что по состоянию на 20 апреля общая мощность выработки электроэнергии солнечными электростанциями в Иране составляла 4 070 мегаватт. Ожидается, что в ближайшее время этот показатель увеличится до 7 000 мегаватт.

Согласно анализу Trend, нынешнее правительство Ирана (находящееся у власти с августа 2024 года), несмотря на высокий уровень производства электроэнергии в стране, учитывает также высокий уровень потребления, особенно в пиковые периоды (летом), и уделяет внимание увеличению производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.

Хотя сообщается, что общий потенциал электростанций в Иране превышает 100 000 мегаватт, в летний сезон в стране возникает серьезный дефицит электроэнергии. В этот период Иран вынужден импортировать электроэнергию из соседних стран.

В этой связи государственные и негосударственные структуры и компании ставят целью обеспечение собственных нужд в электроэнергии за счет собственных электростанций. При этом правительство также заинтересовано в закупке излишков электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями у компаний и граждан. Отмечается, что из-за большого количества солнечных дней в Иране солнечные электростанции считаются особенно эффективными.