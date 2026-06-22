Астана открывает Балканы: новая точка в европейской стратегии Казахстана

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Монтенегро Якова Милатовича в Казахстан 18-20 июня 2026 года стал первым в истории двусторонних отношений. Это событие отражает расширение внешнеполитических контактов Казахстана в Европе.

До последнего времени европейская повестка Астаны концентрировалась вокруг крупных экономик Западной Европы - прежде всего Германии и Франции, а также отдельных стран Центральной Европы, включая Венгрию. Активизация контактов с Балканскими странами выглядит как намерение диверсификации географии взаимодействия Астаны.

Хотя экономические отношения между Астаной и Подгорицей пока остаются незначительными (товарооборот составил 256,5 миллиона долларов США в январе-апреле 2026 года, по данным Бюро национальной статистики Казахстана) это партнерство обладает значительным потенциалом. Монтенегро находится на этапе завершения переговоров о вступлении в Европейский союз и рассчитывает стать полноправным членом ЕС к 2028 году. Монтенегро может выступать своеобразным проводником, способствующим более эффективной интеграции Казахстана в европейское правовое и экономическое пространство.

В ходе переговоров президентов Монтенегро и Казахстана 19 июня было обсуждено расширение сотрудничества в транспорте и логистике, сельском хозяйстве и цифровизации. Стороны также обсуждали увеличение взаимной торговли и развитие деловых контактов, в том числе через меморандум между торгово-промышленными палатами.

Казахстанская сторона заявила о готовности создавать условия для выхода черногорских компаний на свой рынок. Дополнительное измерение сотрудничества формируется в гуманитарной и туристической сферах. Безвизовый режим, действующий с 1 мая по 1 октября, а также интерес со стороны казахстанских туристов делают Монтенегро заметным направлением на Балканах, что потенциально способствует развитию авиасообщения и сектора услуг.

Отдельного внимания заслуживает экологическая повестка. Монтенегро позиционирует себя как “экологическое государство”, закрепив этот статус даже на конституционном уровне, тогда как Казахстан декларирует курс на декарбонизацию экономики. По сообщениям Министерства энергетики, в целом до 2035 года в Казахстане планируется ввод более 8 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии. Однако на практике это направление сотрудничества находится на начальной стадии. При этом схожесть стратегических приоритетов создает потенциал для расширения взаимодействия в сфере “зеленой” энергетики, экологического туризма и обмена опытом в области устойчивого развития.

В целом визит можно рассматривать как пример расширения контактов Казахстана в Европе через небольшие и более гибкие страны, которые могут выступать связующим звеном в более широких европейских процессах. Это также отражает постепенный выход Казахстана на Балканы как на новое направление европейской политики. Среди недавних контактов на высшем уровне со странами Балканского региона в Казахстане можно отметить визит президентов Северной Македонии, Болгарии в 2025 году, президента Сербии в феврале 2026 года.

В среднесрочной перспективе успех партнерства Астаны и Подгорицы будет зависеть от того, смогут ли стороны перейти от общих заявлений к конкретным проектам. Для Казахстана это также может стать полезным опытом в развитии отношений с Европейским союзом, где Монтенегро в будущем может занять полноправное место.