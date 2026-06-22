  1. Главная
  2. Иран

При посредничестве Катара и Пакистана достигнуты важные договорённости - Арагчи

Иран Материалы 22 июня 2026 06:46 (UTC +04:00)
При посредничестве Катара и Пакистана достигнуты важные договорённости - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Тегеран в ходе обсуждений в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана достиг согласия по ряду вопросов.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

Арагчи отметил, что благодаря активным посредническим усилиям Пакистана и Катара удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликта в Ливане.

По его словам, были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожена часть ранее замороженных активов, а также запущена масштабная программа восстановления и развития Ирана.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости