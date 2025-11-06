«Гегаркунинское море» лжи и придуманная Армения

БАКУ/Trend/ - Армянский политический истэблишмент можно сказать вновь провалил очередной экзамен на политическую ответственность, зрелость и цивилизованность. Как вы помните в Национальной Академии к Азербайджана прошло собрание, посвященные её 80 летнему юбилею. На этом собрании выступил президент Ильхам Алиев. Он затронул в своей речи множество важных и актуальных тем. В том числе и историю Азербайджана, да и всего Южного Кавказа. «Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале XX века, чтобы каждый мог убедиться, что абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении имеют азербайджанское происхождение. На этих картах нет озера под названием Севан. На них есть озеро Гёйча, и там нашли отражение все остальные исторические топонимы, которые мы используем. Эти карты составляли не мы, поэтому никто не может сказать, что мы занимаемся здесь фальсификацией», — заявил глава государства.

Но это заявление Ильхама Алиева вызвало весьма бурную и не очень адекватную реакцию со стороны некоторых армянских политиков высшего эшелона. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил: дескать, при поисках исторической родины кто-то может найти ее на Алтае. И вообще «это заявление предназначено для внутренней аудитории».

Ещё дальше пошёл вице-спикер парламента Рубен Рубинян. По его версии, «если вернуться достаточно далеко назад, в какой-то момент на старых картах мы действительно не увидим название Севан. Вместо этого мы увидим Гегамское море или Гегаркуникское море, и не увидим Азербайджан. Но вообще нет смысла возвращаться назад. Нужно идти вперед». Так на какие же карты смотрел господин Рубинян? Вопрос, на самом деле серьезный, поскольку на этих так называемых картах можно найти не только Гегаркунинское море (хорошо не океан) вместо озера Гейча, но и город Бакуракерт вместо Баку. В конце концов в Большой Советской Энциклопедии, которую никак нельзя назвать проазербайджанской напротив слов Севан, Ереван, а также всех других топонимов и гидронимов Армении написаны их исторические названия с датами, когда они были переделаны на армянский лад. А ведь подобные антинаучные высказывания звучат из уст представителей армянской элиты, которые должны вести свой народ к просвещению и устранению белых пятен истории, специально вводящих народ в заблуждение. (!)

Ну что же, для начала проведём спикеру и вице-спикеру небольшой исторический ликбез. Те земли, на которых расположена сегодняшняя Армения – это и есть исторический Западный Азербайджан. На картах, составленных российскими картографами начиная со времён Петра Великого, эти территории обозначены как «Азербайджан». Более того, на этих картах невозможно найти ни одного – ни одного! — армянского названия. Заметная армянская присутствие на Южном Кавказе начинается после присоединения этих территорий к Российской империи, подписания Туркманчайского договора и начало переселенческой политики: на азербайджанские земли переселяют этнических армян из Османской империи и Персии. Причём сами себя они в тот период называли так: «Мы – народ гайканский, а по вере армяне». Проще говоря, в тот период армянская церковь не была «моноэтничной» и название ее традиционно имело географическое, а не этническое происхождение. Уже потом «великий геостратег» Николай I одним росчерком пера создал здесь «Армянскую область». Но очень скоро был вынужден её расформировать.

Одно только это – уже красноречивое доказательство, насколько противоречат исторической правде попытки представить дело так, будто бы современные армяне – это «аборигены Кавказа», а азербайджанцы – «пришельцы с Алтая». И Николаю следовало бы посмотреть на все предыдущие документы, где до него все цари, начиная с Петра Первого называли эти земли Адербижаном, а населения адербижанцами.

Другой вопрос, что в Армении на протяжении десятилетий стирали любые свидетельства истинной истории тех земель, на которых она сегодня располагается. Практически уничтожена историческая топонимика. Городам, сёлам рекам, горам придумывают армянские названия. В результате река Занга превращается в «Раздан», Хамамлы — в «Спитак», Гаракилься — в «Степанаван», Басаркечяр – в «Варденис», Гараничев — в «Цахкадзор»…Армения оказалась единственной страной, которую практически не затронул процесс декоммунизации топонимики. По простой причине: исторические названия были сплошь тюркские, а изобрести армянские оказалось не так-то легко.

При этом в цивилизованном мире не принято устраивать такого рода «этнические чистки топонимов». На карте тех же США предостаточно названий, корни которых уходят в индейские языки. Миссури, Миссисипи, Потомак, Ниагара – это наиболее известная, но далеко не единственные примеры. И уж точно не принято стирать с лица земли «неудобные» исторические памятники. К примеру, испанцы, отвоевав свои земли у Кордовского халифата, не стали сносить дворцы Аль-Гамбры. В главной мечети Кордовы построен католический собор без стен. Но местные жители до сих пор называют её «Ля Мескита» — мечеть. В Севилье экскурсоводы рассказывают туристам, что Севильский собор – это бывшая мечеть, а башня колокольня Хиральда перестроена из минарета. На территории США есть городок Санта-Фе, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — как образец испанского колониального стиля. Ещё раз: не отдельные памятники, а весь город целиком, где это наследие сохраняют и берегут!

Почему-то «варвары кочевники, пришедшие с Алтая», сохранили и храмы огнепоклонников, и синагоги, и оставшиеся от Кавказской Албании церкви и монастыри. А как повели себя «цивилизованные армяне» уже в ХХ веке? Историческая застройка армянских городов уничтожена полностью. Под нож бульдозера пошли шесть из семи мечетей Иревана, крепость, дома, ханский дворец…Уничтожена крепость в Сардарабаде. Исторической застройки на территории Армении не сохранилось. Вместо неё – советские новоделы, при помощи которых пытаются изобразить «армянский стиль».

Ну ладно, за те события нынешнее руководство Армении ответственности как бы не несёт. Но вот ксенофобские и расистские штампы в стиле «вы здесь пришельцы», «до 1918 г. Азербайджана не существовало», «Кока-Кола старше вашей государственности» озвучиваются уже сегодня. Расистскую и при этом антинаучную «установку» насчёт «азербайджанцы пришли с Алтая, так что теперь пусть отправляются обратно» в Армении приходилось слышать постоянно – и от сапожников, и от водителей такси, и от разного рода блогеров. Честно говоря, с тем же успехом можно потребовать от мексиканцев и перуанцев, чтобы они отправлялись обратно в Испанию, а на этих землях были восстановлены империи инков и ацтеков (с той разницей, что в отличие от «Армении от моря и до моря» эти империи действительно существовали). Только вот вряд ли получится. Перуанцы, мексиканцы, чилийцы несколько веков живут на этих землях. Более того, даже по чартам лица многих жителей этих стран можно понять, что в их жилах течёт не только испанская, но и индейская кровь. Ни одному здравомыслящему политику не придёт в голову ставить под вопрос, к примеру, законность существования США, при том, что первые британские колонисты появились там никак не раньше XVII века, а само государство было провозглашено в 1776-м году. Более того, сегодня в мире именно США – государственная модель со старейшей действующей конституцией. Честно говоря, уже давно назрела необходимость просто взять и сделать шаг к цивилизованному пониманию истории. Во-первых, её нельзя так безбожно перевирать. А во-вторых, нельзя использовать для территориальных претензий.

Ну ладно, если бы это сказал или написал какой-нибудь независимый блогер. А тут – спикер и вице-спикер парламента! Проще говоря, азербайджанофобская истерия в Армении продолжается, несмотря даже на старт мирного процесса. И тут уже не получится не спросить: а насколько вообще руководство Армении действительно привержено этому самому мирному процессу?

Фуад Ахундов

политолог