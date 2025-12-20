Иран стремится развивать сотрудничество с соседними странами в сфере транзита и грузоперевозок - Аракчи

БАКУ /Trend/ - Иран стремится развивать многостороннее сотрудничество с соседними странами в области транзита и грузоперевозок, а также в сфере грузоперевозок через порты.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи на мероприятии, посвященном Неделе транспорта, в Тегеране.

По его словам, Иран пытается максимально использовать свое геополитическое положение. С этой целью транзит и грузоперевозки рассматриваются как приоритетный вопрос на всех встречах с соседними странами.

Аракчи отметил, что без надежных маршрутов в области транзита и грузоперевозок невозможно сформировать торговое и региональное сотрудничество и устойчивую рыночную экономику.

"Транзит и грузоперевозки - это не второстепенный вопрос во внешней политике Ирана. Это считается одним из главных инструментов экономической дипломатии", - подчеркнул он.

