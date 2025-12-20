С Birbank NFC-оплата скоро в автобусах BakuBus: стартовал ТЕСТОВЫЙ этап

По инициативе и при технологической поддержке Birbank внедрение инновационных решений в системе общественного транспорта страны продолжается. В рамках проекта, реализуемого совместно с BakıKart, граждане теперь могут оплачивать проезд не только в Бакинском метрополитене, но и на городских маршрутных автобусах с помощью бесконтактных (NFC) банковских карт любых местных банков.

Нововведение впервые активировано на маршрутной линии №500 и в настоящее время проходит тестирование в условиях реальной эксплуатации. По завершении тестового этапа бесконтактные (NFC) платежи в кратчайшие сроки будут поэтапно внедрены и на других маршрутах BakuBus. В дальнейшем планируется расширение данной технологии и на других операторов перевозок.

Инициатива охватывает не только клиентов Kapital Bank, но и весь банковский сектор, предоставляя возможность бесконтактной оплаты проезда также клиентам других банков. При этом новая система продолжает поддерживать платежи через Apple Pay и Google Pay, а также через Birbank, BakıKart и m10, обеспечивая пассажирам свободу выбора и дополнительное удобство.

Напомним, что в рамках сотрудничества Birbank и BakıKart ранее уже была внедрена возможность оплаты проезда с использованием QR-кода. Благодаря этому пассажиры, пользующиеся метро и автобусами в Баку и на территории Абшерона, могут оплачивать проезд посредством QR-билета, сформированного в мобильном приложении Birbank, без необходимости использования физической карты. Кроме того, начиная с прошлого месяца жители города также оплачивают проезд в метрополитене с помощью бесконтактных (NFC) банковских карт любых местных банков.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.