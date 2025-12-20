Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Монтенегро (ФОТО)

Политика Материалы 20 декабря 2025 12:47 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Монтенегро о сотрудничестве в сфере консульской работы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что документ направлен на укрепление двустороннего консульского сотрудничества и повышение качества предоставляемых гражданам услуг.

