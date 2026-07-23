Названо число новых госстандартов, принятых в Азербайджане за I полугодие

БАКУ /Trend/ - В течение первого полугодия 2026 года в Азербайджане принято 293 новых государственных стандарта.

Об этом сообщил Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подчиняющийся Государственному агентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Согласно информации, новые стандарты разработаны в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О стандартизации» и других действующих нормативно-правовых актов, с учетом приоритетных направлений, определенных в государственных программах, и приведены в соответствие с международными стандартами и современными требованиями.

Отмечается, что принимаемые нормативные документы служат повышению безопасности и качества продукции, потребляемой в стране, процессов производства продукции и методов производства в различных отраслях.

Наряду с этим, сообщается, что новые государственные стандарты создадут условия для повышения конкурентоспособности продукции, расширения применения инновационных технологий и приведения производственных процессов в соответствие с международными требованиями.