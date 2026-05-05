В Лерике изъята крупная партия наркотиков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Лерике изъята крупная партия наркотиков.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, в ходе операции, проведенной сотрудниками Лерикского районного управления полиции, были задержаны 29-летний Азер Велибеков, 30-летний Зия Магеррамзаде и 36-летняя А. Джабиева. У них обнаружены 14 килограммов марихуаны и 4490 таблеток метадона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении каждого из задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста. Проводится расследование.