В Баку усилят координацию госорганов и меры безопасности на время проведения WUF13

БАКУ /Trend/ - В ходе 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) особое внимание уделяется вопросам внутренней координации и организации совместной деятельности с другими государственными органами.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана Намидан Пириев на брифинге, посвященном презентации плана организации дорожного движения в период проведения WUF13.

Н. Пириев отметил, что в этих рамках планируется привлечь к процессу представителей как правоохранительных органов, так и других соответствующих государственных органов.

По его словам, основная цель - обеспечить безопасность, правовой контроль и координацию общих операций на основе единого механизма.

"В этом направлении сотрудники различных учреждений пройдут специальный этап подготовки, и их деятельность будет организована согласованно. Разработаны механизмы оперативного реагирования на угрозы, и эти меры будут реализованы как на организационном, так и на исполнительском уровне.

Мероприятие пройдет с высоким уровнем международного участия, к нему также присоединятся представители ряда авторитетных организаций. В этой связи особый контроль будет осуществляться за их безопасной перевозкой и организацией передвижения".