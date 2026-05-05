Уверен, что сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом будет укрепляться – Генсек

БАКУ /Trend/ - Уверен, что сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом будет укрепляться.

Как сообщает Тrend, об этом заявил Генеральный секретарь Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг в интервью журналистам в Милли Меджлисе в рамках визита в Азербайджан.

"Это очень важная часть моих отношений с Азербайджаном в рамках моей деятельности в качестве Генерального секретаря Межпарламентского союза. На этот раз я приехал сюда в особых обстоятельствах, поскольку уже готовлюсь покинуть должность. Посетив Азербайджан, я хотел выразить благодарность руководству страны за поддержку, оказанную укреплению прочных отношений между Азербайджаном и Межпарламентским союзом", - сказал он.

Генеральный секретарь напомнил, что накануне провел очень продуктивную встречу с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой:

"Мы обсудили сотрудничество между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом и отметили, что это сотрудничество стабильно продолжается.

Мы подчеркнули нашу приверженность расширению сотрудничества в различных сферах, в том числе в направлении налаживания связей между Азербайджаном и Арменией, чтобы народы обеих стран могли жить в условиях мира и гармонии.

Я также поблагодарил С.Гафарову и поздравил с вкладом в мирный процесс, а также с поддержкой мирных усилий Президента Ильхама Алиева в отношениях с Арменией.

В этом заключается основное содержание моего недавнего визита в Азербайджан. Хочу еще раз отметить, что, хотя я и покидаю должность, я верю, что сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом будет и далее укрепляться, поскольку мой преемник также полностью привержен мирной повестке дня в регионе", - отметил он.

Мартин Чунгонг подчеркнул, что надеется на продолжение этого сотрудничества и что в будущем он также получит возможность внести вклад в это сотрудничество на других должностях.