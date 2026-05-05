Австрийский сельскохозяйственный кластер нацелен на сотрудничество с азербайджанскими агрохолдингами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Австрийский сельскохозяйственный кластер (Austrian Agricultural Cluster) приступает к сотрудничеству с азербайджанскими фермерами и агрохолдингами.

Об этом сказал Trend в рамках проходящего сегодня в Баку 19-го Азербайджанского международного сельскохозяйственного форума и выставки сказал генеральный менеджер структуры Герман Визер.

"Организация, которую я представляю, является экспортно-ориентированной ассоциацией. Мы предлагаем широкий спектр решений, касающихся племенных животных, систем содержания скота, обеспечения кормами и в целом производства мяса и молока. Наряду с этим, мы работаем и в сфере технологий переработки. Через компанию "Bertsch" мы предлагаем пункты забоя, мясоперерабатывающие заводы и фабрики по производству молочной продукции", - сказал он.

Как отметил Г. Визер, в рамках выставки и за её пределами проводится ряд встреч.

"Мы находимся на пороге начала сотрудничества с азербайджанскими фермерами и агрохолдингами", - сказал он.

Генеральный менеджер структуры также поделился мнением овыставке, проходящей в Азербайджане. "Мы стали свидетелями высокого уровня развития технологий и качества продукции. Мы считаем, что существует большой потенциал для сотрудничества в направлении повышения эффективности сельского хозяйства, а также улучшения качества производства и переработки мяса и молока. Именно поэтому мы здесь", - сказал Г. Визер.

Он подчеркнул, что имеются хорошие возможности для реализации совместных проектов между Австрией и Азербайджаном.

«Мы уже провели ряд встреч с азербайджанскими компаниями и обсудили конкретные возможности сотрудничества. Мы не только предоставляем продукты и услуги, но и предлагаем программы обучения и образования. Эти программы могут быть организованы как в Австрии, так и в Азербайджане. Кроме того, у нас есть возможности для обучения и образования в онлайн-формате», - сказал Г. Визер.