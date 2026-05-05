Участие Президента Ильхама Алиева в саммите ЕПС отражает новую атмосферу между Азербайджаном и Арменией - Антониу Кошта

БАКУ/ Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) отражает новую атмосферу между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС–Армения в Ереване.

Кошта отметил, что саммит ЕПС и первый в истории саммит ЕС–Армения стали важными вехами в развитии регионального диалога и взаимодействия.

По его словам, текущие процессы свидетельствуют о растущей динамике в сторону стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

"Участие Президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества вчера является свидетельством новой атмосферы между вашими двумя странами", - сказал Кошта.

Он подчеркнул, что стабильный и процветающий Южный Кавказ имеет ключевое значение для долгосрочного развития и мира в регионе.

"Стабильный и процветающий Южный Кавказ — это основа будущего Армении, и Европейский союз продолжит поддерживать процессы регионального мира и нормализации", - отметил он.

Кошта также подчеркнул роль ЕС как долгосрочного партнера в развитии связности и экономического сотрудничества.

"Благодаря укреплению транспортных, энергетических и цифровых связей мы можем укреплять доверие, создавать рабочие места и сближать соседей через общее процветание - наиболее эффективную основу для устойчивого мира", - добавил он.