Обсуждено расширение промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности реализации совместных проектов с Беларусью в сфере машиностроения и производства промышленной продукции различного назначения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым.

На встрече было проанализировано текущее состояние экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества, в частности в промышленной сфере.

В ходе обсуждений в центре внимания находились возможности реализации совместных проектов в области машиностроения и производства промышленной продукции различного назначения. В этом контексте были рассмотрены перспективы создания производственного предприятия на территории Агдамского промышленного парка.