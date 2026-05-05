Yelo Bank, предлагающий своим клиентам новейшие инновации в мире
инвестиций, присоединился к историческому событию на финансовом
рынке страны – процессу IPO PASHA Bank. Инвесторы теперь могут
приобрести акции PASHA Bank онлайн через приложение Yelo
Invest.
Преимущества участия в IPO через Yelo Invest:
✔️ Первичная цена размещения одной акции — 55 AZN;
✔️ Минимальная покупка начинается от 1 акции, максимум не ограничен;
✔️ На суммы, оплаченные в период подписки (до 12 мая), начисляется 5% годовых (на ежедневной основе);
✔️ Быстрая регистрация подписки через Yelo Invest в мобильном приложении, без посещения банка.
Размещение осуществляется через Бакинскую фондовую биржу и создает прозрачную возможность дохода. Вы можете воспользоваться этой возможностью, войдя в Yelo App, и пополнить свой портфель ценными активами. Yelo Invest: https://ylb.az/invest.
У вас есть дополнительные вопросы о Yelo Invest (Например: какие инвестиционные компании являются нашими партнерами?)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Станьте акционером PASHA Bank с Yelo Invest!
Yelo Bank, предлагающий своим клиентам новейшие инновации в мире
инвестиций, присоединился к историческому событию на финансовом
рынке страны – процессу IPO PASHA Bank. Инвесторы теперь могут
приобрести акции PASHA Bank онлайн через приложение Yelo
Invest.