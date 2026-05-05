В Ормузском проливе формируется новый баланс - Галибаф

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Ормузском проливе формируется новый баланс.

Как сообщает Trend, об этом написал председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

По его словам, на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива нарушение режима прекращения огня со стороны США и их союзников, а также введение блокады против Ирана поставили под угрозу морское судоходство и транзит энергоресурсов.

"Иран хорошо понимает, что продолжение текущей ситуации является неприемлемым для США. Между тем Иран даже ничего не начинал", - отметил он.

Добавим, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 4 мая объявил о новой зоне строгого морского контроля в Ормузском проливе.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, произошедшей в период с 28 февраля по 7 апреля, возникли серьёзные ограничения на свободный проход судов через Ормузский пролив.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что для проведения операции Project Freedom ("Проект свободы") по обеспечению прохода судов, остающихся в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта, будет задействовано около пятнадцати тысяч американских военнослужащих, ракетные эсминцы и более ста самолетов.