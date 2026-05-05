Обсуждены вопросы сотрудничества в аграрной сфере между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 мая министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с делегацией во главе с министром сельского хозяйства Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым, принимающей участие в 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro Week).

Как сообщает Trend, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов напомнил о продуктивной встрече с узбекским коллегой, состоявшейся в марте этого года в Ташкенте в рамках Форума Италия – Центральная Азия – Азербайджан.

Он довел до внимания готовность Азербайджана делиться с узбекской стороной достижениями в области цифровизации, искусственного интеллекта, аграрного страхования и других сферах сельского хозяйства.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в продолжении экспорта саженцев фундука в Узбекистан и расширении сотрудничества в сфере виноградарства. Были проведены широкие обсуждения о важности цифровизации, применения инновационных технологий и решений в сельском хозяйстве, обеспечения устойчивого развития аграрного сектора, обмена опытом в этих направлениях, отмечено наличие большого потенциала для расширения взаимных связей в аграрной сфере.

Затем между Фондом аграрного страхования и Фондом сельскохозяйственного страхования при министерстве сельского хозяйства Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов и директор Фонда сельскохозяйственного страхования при министерстве сельского хозяйства Узбекистана Муратжан Ачилов. Целью соглашения является применение опыта Азербайджана в сфере аграрного страхования в Узбекистане, включая развитие системы сельскохозяйственного страхования, эффективное управление рисками, совершенствование страховых механизмов, внедрение инновационных страховых продуктов, а также расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества посредством цифровизации отрасли.