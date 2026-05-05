Азербайджан является ценным и надежным энергопартнером для ЕС - Кая Каллас

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является ценным и надежным энергетическим партнером для Европейского союза (ЕС), поэтому я рада находиться сегодня в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что существует очевидный потенциал для углубления сотрудничества, особенно в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий.

"Укрепление связей между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией отвечает нашим общим стратегическим интересам, и мы готовы обсуждать с Азербайджаном более структурированное партнерство. Также открытый и искренний диалог по правам человека остается неотъемлемой частью нашей деятельности", - сказала К. Каллас.

Говоря о прогрессе в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, она отметила, что это историческая возможность, и крайне важно сохранить эту динамику. "У ЕС есть целый ряд инструментов для поддержки этого процесса — от мер по укреплению доверия до деятельности по разминированию, и в этих областях мы уже являемся крупнейшим донором", - сказала К. Каллас.