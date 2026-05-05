Рашад Исмаилов встретился с грузинским коллегой (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Рашада Исмаилова с делегацией во главе с министром по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили.

Об этом Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи обсуждались текущие вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды между двумя странами и перспективы на будущее.

В то же время делегация была проинформирована о процессе подготовки к предстоящим в стране 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) и Всемирному дню окружающей среды (WED).