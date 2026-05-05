От плова до десертов - дипломатия вкуса между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся Кулинарный форум Турция–Азербайджан, объединивший ведущих представителей гастрономической индустрии братских стран, став значимой платформой для профессионального диалога и обмена опытом, сообщает Trend Life.

Организаторами выступили Бакинская ассоциация кулинаров под руководством Илькина Акберзаде и Anadolu Profesyonel Aşçılar Derneği во главе с Хусейном Шипалом.

Программа началась ещё 1 мая: турецкая делегация отправилась в районы Азербайджана, чтобы познакомиться с региональной кухней. Разнообразие плова, долмы, кебабов и традиционных десертов вызвало живой интерес и восхищение участников. Сам форум прошёл в динамичном и насыщенном формате: мастер-классы, интерактивные презентации и демонстрации традиционных рецептов в современной интерпретации. Турецкие шеф-повара представили знаковые блюда своей кухни, а азербайджанские мастера раскрыли тонкости и разнообразие кухни регионов страны, в том числе карабахской.

Особое место заняло участие компаний сегмента HoReCa - их продукция активно использовалась в ходе мастер-классов, что позволило объединить теорию и практику и создать пространство для реального делового взаимодействия.

Среди почётных гостей были представители посольства Турции в Азербайджане, руководство Yunus Emre Institute, делегация региона Хатай (Турция), государственные деятели, а также известные шеф-повара и фуд-блогеры.

В рамках форума состоялась церемония вручения сертификатов новым членам Бакинской кулинарной ассоциации, что стало важным шагом в расширении профессионального сообщества.

Форум наглядно продемонстрировал: гастрономия - это не просто еда, а язык, объединяющий культуры, традиции и людей. Кулинарный форум Турция–Азербайджан стал ярким подтверждением прочных связей и большого потенциала международного сотрудничества между двумя странами.

