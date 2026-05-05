В Баку прошла серия академических концертов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Абонементные концерты, прошедшие в Зале камерной и органной музыки (Кирха), отличавшиеся интересными и насыщенными программами, завоевали признание слушателей и подарили им незабываемые впечатления, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

11 апреля состоялся концерт "Молодые таланты". Программа охватывала широкий репертуар - от жемчужин национальной музыки до избранных образцов мировой классики. Солисты: Зия Хюммет (тар), Суэль Керимли, Лейла Фарадзаде, Фарах Аскерова, Арзу Исаева, Фидан Абдуллаева, Нурай Керимова, Джамиля Гасымова, Ферзин Эфендиева, Джамал Алиев, Фарах Алиева, Фикрет Шириев, Гусейн Нифталиев, Мелек Гасанлы, Дилек Гасанлы, Зейнаб Ализаде, Хадиджа Джахангирова, Угур Наби (фортепиано), Ляман Исмайлова, Анар Магеррамов, Саида Ахмедова (скрипка), Анар Джафарли (гармонь), Дениз Годжаева (альт), Али Нуруллаев (ксилофон).

Концертмейстеры и участники ансамбля - Севиндж Керимова, Зулейха Усубова, Агшин Исмаилов, Арзу Сафарова, Шалаля Гулиева, Гюльназ Элдарлы, Матанет Нуруллаева - также выступили перед слушателями.

Следующий концерт состоялся 18 апреля в рамках проекта "Диалог поколений". Народный артист Энвер Садыгов вместе со своими студентами представил яркую и разнообразную программу.

25 апреля в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошёл концерт студентов кафедры "Специальное фортепиано", посвящённый 100-летию заслуженного деятеля искусств, профессора Фариды Гулиевой. В начале мероприятия с приветственным словом выступила доцент академии Венера Мамедова.

В программе прозвучали избранные произведения классического и романтического периодов, а также музыка XX века. Студенты Бакинской музыкальной академии - Хадиджа Набиева, Нармин Гюнешова и Фидан Ибрагимова продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства.

