БАКУ /Trend/ - Масштабное обновление «Грузинской железной дороги» укрепит роль Грузии в развитии Среднего коридора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию "Грузинская железная дорога".

По словам генерального директора «Грузинской железной дороги» Лаши Абашидзе, впервые в истории независимой Грузии компания приобретёт до 50 локомотивов, 1500 вагонов и 10 пассажирских поездов

Подчеркивается, что "Грузинская железная дорога" переходит на совершенно новый этап развития. Масштабное обновление, с одной стороны, усилит позиции Грузии как транзитной страны в рамках Среднего коридора, а с другой, сделает «Грузинскую железную дорогу» ещё более надёжной и стабильной компанией.

Отметим, что Средний коридор представляет собой торгово-транспортный маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он рассматривается как альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, затем пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и выходит в Европу. Средний коридор является сухопутным маршрутом, позволяющим обходить более протяжённые морские пути и связывающим восточные регионы Азии, включая Китай, с европейскими рынками.