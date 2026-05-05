В Баку продолжается 19-я Азербайджанская международная выставка и форум "Сельское хозяйство" - Фоторепортаж

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Бакинском Экспо-центре начали свою работу Caspian Agro Week - 19-я Азербайджанская международная выставка и форум "Сельское хозяйство" и InterFood Azerbaijan - 31-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность".

Как сообщает Trend, будучи крупнейшими в регионе выставками в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan представляют собой важнейшие события года, объединяющие всех ключевых игроков соответствующих отраслей.

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики оказывает выставкам организационную поддержку.

Также поддержку Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan оказывают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация производителей продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок (ASTA).

На сегодняшний день участие в выставках подтвердили 447 компаний из 45 стран мира. География выставок, наряду с Азербайджаном, охватывает Бенин, Бразилию, Великобританию, Вьетнам, Гану, Германию, Грузию, Египет, Индонезию, Индию, Испанию, Италию, Камерун, Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Латвию, Мексику, Нидерланды, Нигерию, Польшу, Республику Корея, Россию, Сенегал, Сомали, Соединённые Штаты Америки, Швецию, Шри-Ланку, Таиланд, Танзанию, Турцию, Туркменистан, Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Южный Судан, Японию и другие страны.

Кроме того, в рамках выставок национальные группы из Германии, Беларуси, Бразилии, Грузии, Индонезии, Италии, Нидерландов и Республики Корея представят продукцию в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Отдельным стендом будет представлена организация AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation), в рамках которого будут участвовать компании из следующих стран: Бенин, Гана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Объединённая Республика Танзания, Республика Замбия, Республика Сенегал, Республика Сомали, Республика Южный Судан и Федеративная Демократическая Республика Эфиопия.

Будучи крупнейшей сельскохозяйственной выставкой региона, Caspian Agro Week охватывает такие области, как сельскохозяйственная техника, объекты и оборудование, системы орошения, упаковка, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство, выращивание фруктов и овощей, цветоводство, переработка отходов, логистика, электронное сельское хозяйство.

Выставка также включает раздел Smart Agro, где представлены решения в сфере искусственного интеллекта, умных деревень, стартапов, IT-услуг, робототехники, беспилотных летательных аппаратов и green agro.

На выставке InterFood Azerbaijan демонстрируется продукция и услуги по таким направлениям, как пищевая промышленность, напитки, кондитерские изделия, молочная продукция, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, упаковка, пищевые технологии, а также халяльная продукция и другие разделы.

В рамках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan в течение четырех дней будет представлена насыщенная, полезная и интенсивная деловая программа. В программу входят международные форумы, панельные дискуссии, отраслевые презентации и мастер-классы, а также традиционные встречи в форматах B2B и B2G.

Фото: Ариф Гулузаде