Объявлена тема ежегодных собраний Исламского банка развития в Баку

БАКУ/ Trend/ - Официальной темой ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (IsDB), которое пройдет в Баку в 2026 году, объявлена «Региональная интеграция для устойчивого процветания», сообщает Trend со ссылкой на IsDB.

Тема была представлена министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и председателем Группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером.

В IsDB отметили, что выбранная тема является актуальной на фоне глобальных вызовов — геополитической фрагментации, климатических потрясений и нестабильности цепочек поставок.

"На фоне растущего давления на прямые иностранные инвестиции и официальную помощь развитию, тема «Региональная интеграция для устойчивого процветания» соответствует десятилетней стратегической рамочной программе Группы IsDB на 2026–2035 годы и подчёркивает роль регионального сотрудничества как ключевого драйвера устойчивого долгосрочного роста. Укрепляя экономические, социальные и инфраструктурные связи, участники ежегодных собраний рассмотрят пути формирования более устойчивой к внешним шокам модели развития и инклюзивного процветания в странах-членах", — говорится в заявлении Группы IsDB.

51-е ежегодное собрание Группы Исламского банка развития пройдет в Баку с 16 по 19 июня 2026 года и станет одной из ведущих глобальных платформ для диалога по вопросам развития. Ожидается участие более 2 000 делегатов, включая министров финансов, экономики и планирования, глав центральных банков, высокопоставленных представителей международных финансовых институтов, руководителей частного сектора и представителей международных организаций.