Завершается работа над Совместным заявлением ЕАЭС об ответственном развитии ИИ

АСТАНА/Trend/ - Завершается работа над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Сообщается, что документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.

Глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году.

Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.

Напомним, что в ходе пленарной сессии Международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который состоялся 27 марта в Шымкенте, Сагинтаев сообщал, что Комиссия и государства евразийской «пятерки» работают над подготовкой Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Подписание документа планируется на полях Евразийского экономического форума в мае в Астане.

Отметим, что в Казахтане 2026 год был объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.