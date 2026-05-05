Для транспортных операций в рамках WUF13 подготовлена цифровая транспортная карта

БАКУ /Trend/ - Для транспортных операций в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) подготовлена цифровая транспортная карта.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела транспорта Азербайджанской операционной компании WUF13 Вугар Асланов на брифинге, посвященном презентации плана управления транспортом в дни проведения WUF13.

Он отметил, что эта карта в режиме реального времени предоставляет участникам весь транспортный план. В ней содержится информация об официальных гостиницах, транспортно-пересадочных узлах, маршрутах и их расписаниях.

По словам Вугара Асланова, в связи с мероприятием также внедрены портал VAP и система «зелёный коридор».

"Через систему VAP регулируются въезд и парковка транспортных средств на территорию, на территорию допускаются только те машины, на которые есть разрешение, и система работает скоординированно с государственными органами.

Также были учтены принципы инклюзивного и устойчивого транспорта. Доступность для лиц с физическими ограничениями обеспечена как в транспортно-пересадочных узлах, так и в городских автобусах, а также на территории Бакинского Олимпийского стадиона, для них подготовлены соответствующие транспортные решения", - добавил В. Асланов.