Кыргызстан и Сейшелы договорились об отмене виз для краткосрочных поездок

БИШКЕК /Trend - Кыргызстан и Республика Сейшельские Острова договорились о взаимной отмене визовых требований для краткосрочного пребывания граждан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Соответствующий документ был подписан 4 мая по итогам переговоров министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с находящимся с официальным визитом в стране министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фором.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата.

Отмечено, что данный визит стал первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских Островов в Кыргызскую Республику.

Стороны подчеркнули, что в рамках визита также планируются встречи на высоком и высшем уровнях.

Отметим, что в последние годы Кыргызстан последовательно расширяет географию внешнеполитических и экономических связей, уделяя внимание развитию партнерства с малыми островными государствами.

В этом контексте взаимодействие с Сейшельскими Островами рассматривается как одно из перспективных направлений, прежде всего в сферах туризма, устойчивого развития и обмена опытом в области климатической повестки.