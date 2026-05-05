Аббас Арагчи отправился с визитом в Китай

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи сегодня отправится с визитом в Пекин, столицу Китая.

Как сообщает Trend, заявление по этому поводу опубликовало Министерство иностранных дел Ирана.

В заявлении отмечается, что в рамках продолжения дипломатических консультаций с различными странами иранский министр иностранных дел проведет переговоры и обменяется мнениями со своим китайским коллегой по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам.

Отмечается, что в последнее время министр иностранных дел Ирана также совершил визиты в Пакистан, Оман и Россию.