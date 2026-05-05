В Турции стартуют "Дни азербайджанского кино"

БАКУ /Trend Life/ - В Турции с 5 по 8 мая пройдут "Дни азербайджанского кино".

Как сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджана ARKA, проект реализован при совместном сотрудничестве Министерств культуры Азербайджана и Турции и АRKA, а также Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции. Поддержку проекту оказывают Управление культуры и туризма провинций Измир и Бурса и Азербайджанского общества Измира, а также Азербайджанского общества инноваций и солидарности Бурсы.

Первым в рамках открытия программы зрителям будет представлен новый азербайджанский фильм "Nargin: Sonadək sirli". Этот художественно-документальный фильм освещает одну из важных, но малоизученных страниц истории Азербайджана. Лента, посвященная событиям Первой мировой войны, основана на реальных фактах и рассказывает о трагической судьбе турецких военнослужащих, находившихся в тяжелом плену на острове Наргин. Воссоздавая драматизм тех лет, фильм показывает самоотверженность азербайджанского народа, который даже в самые трудные исторические периоды оказывал поддержку своим турецким братьям. Картина подчеркивает, что испытания лишь укрепляли узы дружбы и братства между двумя народами.

7 мая в Центре показа Османгази в Бурсе будет представлен фильм "Buta". В этот же день в Университете Улудаг зрители смогут посмотреть популярный ретро-фильм "Qaynana".

Специальный показ фильма "Cənnət yuxusu" запланирован для студентов отделения азербайджанского языка Университета Гази. Программу в этом же вузе продолжит документальный фильм "Zəfər rəqsi".

Кинопоказы позволяют народам стать ближе. И, возможно, главная цель этих дней заключается в том, чтобы интерес друг к другу не заканчивался вместе с финальными титрами последнего сеанса.

