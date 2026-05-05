Адалят Шукюров выступит с юбилейным концертом "Весенний вечер"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, народный артист Дагестана Адалят Шукюров выступит в столице с масштабной концертной программой. Юбилейный концерт под названием "Bir Yaz Axşamı" (Весенний вечер), организуемый 33 Event, состоится 13 мая во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В рамках вечера прозвучат как хиты артиста, так и новые композиции. Зрителей ожидает насыщенная программа, живая музыка и яркое сценическое шоу.

Организаторы обещают, что концерт станет одним из запоминающихся музыкальных событий сезона.

