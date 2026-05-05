ЦБА и центр Growth Lab оценили сотрудничество в сфере развития финансовых рынков

БАКУ/Trend/ - Обсуждены совместные инициативы, направленные на развитие финансовых рынков между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и центром Growth Lab Гарвардского университета.

Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова с основателем и директором центра Growth Lab Гарвардского университета Рикардо Хаусманом, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"Состоялся обмен мнениями о достигнутых результатах и приоритетах в обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности в стране, совершенствовании трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а также расширении финансового посредничества. Дополнительно были обсуждены результаты реализованного в Азербайджане проекта центра", - передает банк.

Согласно информации, также в ходе встречи были рассмотрены совместные инициативы, направленные на развитие финансовых рынков, и перспективы дальнейшего сотрудничества.