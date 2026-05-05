В Казахстане сменился глава администрации президента

АСТАНА/Trend/ - Роман Скляр назначен руководителем администрации президента Казахстана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Скляр освобожден от ранее занимаемой должности первого заместителя премьер-министра РК.

Другим указом главы государства, бывший руководитель администрации президента Айбек Дадебай освобожден от должности в связи с переходом на другую работу

Отметим, что Скляр 11 января 2022 года был назначен первым заместителем премьер-министра РК. 3 апреля 2023 года он был переназначен на эту должность. 5 февраля 2024 года он был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра РК. 6 февраля 2024 года указом Главы государства он был назначен первым заместителем премьер-министра РК.