Проходит встреча между главой МИД Азербайджана и верховным представителем ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте МИД в соцсети «X».

Отмечено, что визит подчеркивает важность сотрудничества и диалога между Азербайджаном и Европейским союзом на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики.

«Это создает возможность для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов», - говорится в публикации.