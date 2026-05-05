Впервые в стране – теперь авиабилеты можно приобрести через DigiTravel в ABB mobile!

На новом стратегическом этапе развития Банк ABB последовательно реализует проекты в направлении lifestyle-банкинга, объединяя на одной платформе сервисы, которыми часто пользуются любители путешествий.

Ранее в приложении ABB mobile Банк уже представил ряд решений для путешественников: услугу страхования путешествий, возможность получения выписок и справок со счета для визовых обращений, TravelCard – продукт, предназначенный специально для поездок и предоставляющий значительные преимущества во время путешествий, карты ABB–AZAL Miles, позволяющие накапливать мили за платежи, а также сервис ABB eSIM, обеспечивающий доступ к интернету во время зарубежных поездок.

Теперь через приложение ABB mobile можно приобрести даже авиабилеты. Такую возможность предоставляет новый сервис Банка – DigiTravel. Это первое подобное решение в стране, реализованное именно Банком ABB.

Пользователи могут прямо в приложении искать билеты по различным направлениям, выбирать наиболее подходящие рейсы и оплачивать авиабилеты, не покидая приложение. В ближайшее время эта возможность будет доступна для рейсов по всем направлениям.

Возможность приобретать авиабилеты ведущих мировых авиакомпаний в любую страну и по любому направлению, прямая оплата через приложение, просмотр доступных билетов в режиме реального времени, сравнение цен и бронирование билетов – основные преимущества DigiTravel для любителей путешествий. Пользоваться сервисом очень удобно. Кроме того, клиентам предоставляются рекомендации по наиболее выгодным вариантам в соответствии с их поисковыми запросами.

Банк ABB продолжит расширять возможности для любителей путешествий, предлагая новые сервисы на единой платформе.

