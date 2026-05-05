В Баку ожил "закодированный" мир гения, полный загадок и противоречий (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся музыкальный проект DSCH, посвящённый 120-летию со дня рождения всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича, сообщает Trend Life.

В программе вечера, наряду с вокальными циклами на стихи Саши Чёрного и Александра Блока, а также камерно-инструментальными произведениями, прозвучали сочинения учеников композитора - два романса на стихи Александра Пушкина, Соната для скрипки и фортепиано Гара Гараева и "Баллада" Джовдета Гаджиева.

Автором идеи концерта и художественным руководителем проекта выступила доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианистка Юлия Керимова. Совместно с солистами - заслуженной артисткой Фаридой Мамедовой (сопрано), лауреатами международных конкурсов Умидой Абасовой (скрипка) и Георгием Имановым (виолончель) была представлена глубокая и многогранная музыкальная программа.

В юбилейный год Шостаковича слушателям было предложено своеобразное путешествие в сложный, многослойный мир его музыки, в которой органично сочетаются драматизм, ирония, философская глубина и внутренняя энергия. Это был "закодированный" мир гения, полный загадок и противоречий

Особое внимание в программе было уделено тесной связи творчества Шостаковича с азербайджанской композиторской школой, на развитие которой он оказал значительное влияние. Видеоряд, включавший слайды, фрагменты воспоминаний композитора и его переписку с учениками, представленные Татьяной Иванаевой, а также поэтические произведения XX века, проникновенно прочитанные Еленой Паксиватовой, стали своеобразным эпиграфом к каждому музыкальному номеру.

Впечатленияе от вечера дополнила выставка в фойе, где были представлены параллели в творчестве Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.

"Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать", - эти слова Дмитрия Шостаковича в полной мере отразили атмосферу вечера.

Музыкальный проект DSCH, подготовленный командой единомышленников, стал значимым культурным событием, не оставившим равнодушным ни одного слушателя, и дал старт юбилейным мероприятиям, посвящённым творчеству Шостаковича, в Азербайджане.

