NEQSOL Holding объявил о назначении Теймура Тагиева Главным операционным директором

NEQSOL Holding объявил о назначении Теймура Тагиева на должность Главного операционного директора (COO) в дополнение к его текущим обязанностям Руководителя аппарата.

В этой должности Теймур Тагиев будет выступать ключевым партнером Главного исполнительного директора (CEO), обеспечивая преобразование стратегических приоритетов Холдинга в четкую, скоординированную и дисциплинированную реализацию по всей Группе. Его роль также будет включать укрепление взаимодействия между подразделениями, оптимизацию бизнес-процессов и мобилизацию ресурсов, повышение прозрачности показателей эффективности, а также поддержку реализации ключевых инициатив в бизнесах группы.

Он также будет возглавлять отдельные стратегические инициативы на уровне Группы в тесном взаимодействии с заинтересованными сторонами. Теймур Тагиев будет поддерживать CEO в мобилизации ресурсов и эффективном распределении возможностей по Группе в сотрудничестве с руководством компаний группы. Кроме того, он будет играть центральную роль в координации возможностей по реагированию на потенциальные кризисные ситуации и развитии корпоративной устойчивости на уровне Группы в условиях всё более сложной операционной среды.

Теймур Тагиев обладает более чем 20-летним опытом в области разработки и реализации стратегии, развития бизнеса, управления проектами, комплаенса, управления рисками и корпоративных вопросов.

С 2023 года он занимает должность Руководителя аппарата в NEQSOL Holding, возглавляя офис CEO и курируя направление корпоративной устойчивости, а также продвигая инициативы трансформации и цифровизации. Он присоединился к Холдингу в 2018 году в качестве руководителя по стратегии и управлению проектами и с тех пор продолжает курировать эти ключевые функции.

«Для меня большая честь принять на себя эту новую ответственность в период устойчивого роста Группы. Я с нетерпением жду возможности тесно работать с нашими руководящими командами для усиления исполнения, создания долгосрочной ценности и поддержки успеха всех наших бизнесов», — отметил Теймур Тагиев.

«Теймур последовательно демонстрирует сильные лидерские качества, стратегическое мышление и ориентацию на результат. Его назначение отражает нашу уверенность в его способности ускорить реализацию, укрепить взаимодействие внутри Группы и внести вклад в следующий этап нашего развития», — заявил Кирилл Рубинский, CEO NEQSOL Holding.

Теймур Тагиев получил степень по международному праву в Бакинском государственном университете и степень Executive MBA в Bayes Business School, ранее Cass Business School, City, University of London. Он также прошел программу Chief of Staff в Гарварде и программу Strategy Execution в Университете Дьюка, укрепив свои компетенции в области лидерства, организационной согласованности и системной реализации стратегии.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности.