Узбекистан и Азербайджан развивают совместный агропроект в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азербайджан продвигают совместный сельскохозяйственный проект в Физулинском районе, направленный на развитие современной системы садоводства на основе передовых технологий.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Узбекистана, прогресс в реализации инициативы был рассмотрен во время рабочего визита министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова в Физули.

Проект предусматривает создание парка дружбы Узбекистан-Азербайджан и развитие сельскохозяйственного производства на 100 гектарах выделенной земли. Он реализуется в сотрудничестве с компанией «Зафар Боглари» и включает поэтапную подготовку земли и развитие инфраструктуры. На данный момент полностью подготовлено 83 гектара, работы продолжаются на оставшихся 17 гектарах. Полная готовность площадки ожидается к концу мая.

Ключевым компонентом проекта является строительство искусственного водохранилища объемом 20 000 кубических метров для обеспечения орошения. Эксперты отметили, что ранняя посадка до полного ввода в эксплуатацию ирригационной системы может представлять риски при высоких температурах. Инициатива также включает в себя современные методы ведения сельского хозяйства, в том числе использование рассады, выращенной in vitro, которая уже культивируется и приближается к стадии сбора урожая.