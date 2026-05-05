Яркая панорама музыкальной жизни Баку начала ХХ века (ФОТО)

Культура 5 мая 2026 18:19 (UTC +04:00)
Фото: Международный центр мугама
Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялись торжественный вечер и показ документального фильма, приуроченные к 90-летию со дня рождения известной пианистки, педагога и автора первого научного труда, посвящённого истории азербайджанской фортепианной культуры, Фариды Халиловой (1936-2004), сообщает Trend Life.

Выступивший на вечере заместитель министра культуры Мурад Гусейнов рассказал о жизни и творческом пути Фариды Халиловой, подчеркнув её особое место в истории азербайджанского фортепианного искусства.

Ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли и заслуженный деятель искусств, профессор Зумруд Дадашзаде в своих выступлениях отметили многогранность её таланта. Они особо выделили вклад пианистки в популяризацию сочинений азербайджанских композиторов, а также её плодотворную педагогическую и научную деятельность. Ее "Очерки истории азербайджанской фортепианной культуры" – это яркая панорама музыкальной жизни Баку начала ХХ века.

Фарида Халилова родилась в семье выдающегося ученого, первого в Азербайджане доктора физико-математических наук Захида Халилова. Она унаследовала от отца блестящие способности к точным наукам и по окончании школы подала документы на факультет астрофизики МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако любовь к музыке в итоге взяла верх, и она продолжила обучение в Ленинградской консерватории. В классе профессора Надежды Голубовской завершилось её становление как многогранного музыканта - высокопрофессиональной солистки, тонкого ансамблиста, концертмейстера и чуткого педагога. Еще в студенческие годы начал складываться её творческий дуэт с вокалистом Владимиром Атлантовым, со временем переросший и в семейный союз. Как пианистка и концертмейстер Фарида Халилова сыграла важную роль в творческом становлении и успехах своего супруга.

Дочь Фариды Халиловой и Владимира Атлантова - пианистка, оперная певица и музыковед Лада Атлантова выразила глубокую признательность организаторам и гостям за память и уважение к культурному наследию её матери.

Программу вечера продолжил показ документального фильма режиссёра Юрия Бондаренко, повествующий о ярком жизненном и творческом пути Фариды Халиловой.

В художественной части мероприятия выступили народная артистка, профессор Егяна Ахундова и талантливый пианист, лауреат международных конкурсов Вургун Векилов, выступления которых стали настоящим украшением вечера.

