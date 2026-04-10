Роза Зергерли удостоена премии "Жара Music Awards" в Москве (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зергерли удостоена премии "Жара Music Awards" в номинации "Иностранный хит года" за композицию "Istədim", сообщает Trend Life.

Девятая ежегодная музыкальная премия "Жара Music Awards" состоялось на Live Арене в Москве.

"Жара Music Awards" - российская музыкальная премия, вручаемая телеканалом ЖАРА TV с 2018 года. Победителей музыкальной премии выбирают открытым голосованием. Награждение сопровождается концертным шоу с участием номинированных артистов и приглашенных звёзд.

