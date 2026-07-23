Культурная дипломатия является важнейшим сегментом большой дипломатии - Нигяр Ахундова в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Роль культуры как одного из наиболее действенных инструментов международной коммуникации, укрепления взаимопонимания и доверия между народами стала центральной темой нового выпуска аналитического видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым», вышедшего на экспертной платформе Baku Network.

Гостьей программы стала известный общественно-политический деятель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению и музыковед Нигяр Ахундова. В ходе беседы она поделилась своим видением места культуры в государственной и общественной жизни, а также ее значения для развития международного диалога и культурной дипломатии.

По словам Н. Ахундовой, все этапы ее профессиональной деятельности были непосредственно связаны с культурой - от обучения в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли и научной работы до деятельности в министерстве культуры и дипломатической службы.

В настоящее время Н. Ахундова участвует в совместном проекте Университета АДА и министерства культуры «Азербайджанская культура для посланников мира». Проект ориентирован на иностранных дипломатов и предусматривает встречи и лекции, посвященные музыке, литературе, кинематографу, театру и изобразительному искусству Азербайджана.

Говоря о мирном процессе и перспективах налаживания отношений в регионе, она отметила, что накопленные за десятилетия конфликта негативные эмоции невозможно преодолеть за короткое время.

«Давайте будем честны сами с собой: и у нас эти негативные эмоции не могут пройти за один день, за неделю или за год», - сказала культуролог.

При этом она подчеркнула, что азербайджанский народ исторически отличается миролюбием, гостеприимством и толерантностью.

«Как бы нас ни представляли, как бы ни хотели отдельными провокациями выставить нас в неблаговидном свете, азербайджанцы по сути своей миролюбивый и гостеприимный народ», - сказала Н. Ахундова.

По ее мнению, экономические и политические контакты должны сопровождаться гуманитарными и культурными инициативами, способными сделать процесс сближения менее болезненным и более эффективным.

«Все средства, которые могут сделать этот процесс более мягким и действенным, должны быть задействованы. Культура - один из этих инструментов», - сказала Н. Ахундова.

Она добавила, что важнейшим условием нормализации отношений является осознание географической и исторической реальности.

«Нет другого пути. Как в свое время сказал Наполеон, география - это судьба. У нас такая судьба. Надо это понимать не только нам, но и представителям той стороны», - подчеркнула она.

По ее словам, культурное взаимодействие является безопасным и эффективным каналом международного сотрудничества.

«Путь через культуру - это важный, действенный и безопасный путь. Никогда нельзя забывать, что культурная дипломатия является важнейшим сегментом большой дипломатии», - подчеркнула Н. Ахундова.

Она также отметила, что толерантность и уважение к культуре национальных меньшинств являются фундаментальными ценностями азербайджанского общества. Представители всех национальностей, проживающих в Азербайджане, продемонстрировали единство и сплоченность в период Отечественной войны.

Она добавила, что невероятная палитра всех красок, которую представляет Азербайджан, необыкновенно яркая и многообразная.

"Это мозаика, которая в конечном счете складывается в гармонию», - заключила Нигяр Ахундова.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: