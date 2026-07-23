Счетная палата Азербайджана представила 46 новых рекомендаций по госбюджету (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Счетная палата Азербайджана представила порядка 46 новых рекомендаций, касающихся исполнения государственного бюджета.

Об этом в совместном интервью Агентству международной информации Trend и Общественному телевидению (İTV) заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По его словам, в ходе бюджетных обсуждений на основе предложений Счетной палаты совместно с Министерством финансов и другими госструктурами в отчет и законопроект был внесен ряд изменений.

«Мы представили порядка 46 новых рекомендаций. Эти рекомендации связаны как с законодательными, так и с институциональными изменениями», — отметил он.

В.Гюльмамедов добавил, что в будущем одной из главных целей Счетной палаты является представление аудиторских заключений по консолидированной финансовой отчетности и перформанс-бюджету (бюджету эффективности) государственного бюджета в соответствии с международной практикой.

Отметим, что полное интервью В.Гюльмамедова АМИ Trend и Общественному телевидению выйдет в эфир 23 июля в 21:00.