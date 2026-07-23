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Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)

Общество Новость 23 июля 2026 10:14 (UTC +04:00)
Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Бакинский центр здоровья (BSM) успешно интегрирован в Систему медицинского цифрового двойника (TRƏS) созданного Министерством здравоохранения Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В результате более 3,5 миллиона медицинских данных, накопленных в центре за последние годы, были перенесены на единую электронную платформу и включены в индивидуальные электронные медицинские истории граждан.

Данная интеграция является важным этапом в формировании экосистемы цифрового здравоохранения в Азербайджане. Отныне медицинские данные, формируемые в Бакинском центре здоровья, будут аккумулироваться в единой системе TRƏS, что значительно расширит возможности доступа к медицинским данным как для врачей, так и для пациентов.

Система медицинского цифрового двойника (TRƏS) представляет собой централизованную цифровую платформу, обеспечивающую сбор, обработку и управление данными о состоянии здоровья граждан в соответствии с международными стандартами. TRƏS позволяет сократить необходимость в повторных лабораторных исследованиях и повторных обращениях к врачам. Кроме того, система обеспечивает врачам доступ к актуальным медицинским данным граждан, формируемым в государственных и частных медицинских учреждениях, поддерживает процесс принятия уточнённых клинических решений при назначении лечения, способствует обеспечению преемственности медицинской помощи и повышению эффективности оказания медицинских услуг.

В Бакинском центре здоровья управление медицинскими услугами осуществляется посредством госпитальной информационной системы (NTİS). Данные этой системы, приведены в соответствие с международным стандартом обмена медицинских данных HL7 FHIR. В результате интеграции архивные данные центра были перенесены в единую систему, а вся новая медицинская информация будет автоматически передаваться в TRƏS в режиме реального времени.

Исполнительный директор Бакинского центра здоровья Асиман Гасанов отметил, что интеграция с платформой TRƏS является важным этапом цифровой трансформации учреждения: «Данная система обеспечит хранение медицинских данных пациентов в единой электронной истории болезни, а также оперативный и безопасный доступ к медицинской информации пациентов, накапливаемых на протяжении жизни. В результате качество и доступность медицинских услуг значительно возрастут».

Вход в Систему медицинского цифрового двойника осуществляется посредством государственной платформы цифровой идентификации myGov ID. Такой подход обеспечивает надёжную идентификацию и аутентификацию пользователей, гарантирует безопасный доступ к системе и высокий уровень защиты персональных медицинских данных.

В настоящее время Министерство здравоохранения продолжает поэтапное подключение к TRƏS других государственных и частных медицинских учреждений.

Данная интеграция внесёт значительный вклад в развитие цифрового здравоохранения Азербайджана, обеспечит повсеместный доступ к накапливаемым медицинским данным врачам и гражданам, позволит предоставлять более современные, прозрачные и доступные медицинские услуги", - говорится в информации ведомства.

Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)
Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)
Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)
Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)
Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)
Созданная Минздравом Азербайджана система медицинского цифрового двойника расширяется (ФОТО)

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