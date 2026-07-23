Объем закупок из одного источника увеличился на 532 млн манатов - Вугар Гюльмамедов (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В 2025 году в Азербайджане общий объем закупок из одного источника увеличился на 532 миллиона манатов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в совместном интервью Агентству международной информации Trend и Общественному телевидению.

По его словам, сравнение 2023-2025 годов показывает, что темп роста неконкурентных закупок превышает темп роста конкурентных закупок.

«В прошлом году посредством способа закупки из одного источника было осуществлено 9 035 закупок. Хотя этот показатель в количественном выражении снизился на 7,6 процента, в денежном выражении он означает рост примерно на 10 процентов, или на 532 миллиона манатов», - отметил он.

В.Гюльмамедов добавил, что закупка из одного источника широко применяется в международной практике, особенно в сферах военной и оборонной промышленности.

Он также подчеркнул, что, согласно исследованиям Европейской счетной палаты, в европейских странах более 30 процентов государственных закупок проводятся в форме «тендеров с единственным предложением», с участием только одного поставщика, что по своей сути считается моделью закупок, ограничивающей конкуренцию.

Отметим, что полное интервью В.Гюльмамедова АМИ Trend и Общественному телевидению выйдет в эфир 23 июля в 21:00.