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Цена азербайджанской нефти превысила 100 долларов

Энергетика Новость 23 июля 2026 09:48 (UTC +04:00)
Цена азербайджанской нефти превысила 100 долларов
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,83 доллара США, или на 1,85 процента, и составила 100,56 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,88 доллара, или на 1,98 процента, и составила 96,69 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,97 доллара, или на 3,23 процента, и достигла 62,94 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,98 доллара, или на 2,15 процента, и достигла 94,17 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

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